Антонина Носова: «молчаливая» блогер вдруг заговорила

«Молчаливая» блогерша Антонина Носова, известная в сети как автор забавных роликов, на которых она молчит, впервые заговорила. Это произошло во время ее общения с другими инфлюэнсерами, и женщина рассказала, почему выбрала именно такое «молчаливое» амплуа.

Звезда соцсетей заявила, что испытывает тревожность по поводу языкового вопроса, потому что она не знает украинский.

«Буду говорить. Что я хочу с самого начала сказать вам: у меня тревожность по поводу языка. Я обычная женщина, у меня среднее образование, окончила школу-интернат, я троечница. Украинский язык я практически не знаю. Я пришла на программу не с легкостью, а все равно с волнением из-за языка. Я была загружена мыслями вроде: „Не вздумай говорить“, — призналась инфлюэнсер», - сказала Антонина. Она добавила, что из-за языкового вопроса у нее и создался образ «молчания».

В то время другие блогеры, в числе которых Татьяна Коряк (Корячка), принялась успокаивать «молчаливую» коллегу, заявляя, что присутствующие толерантно относятся к выбору языка.

«Спасибо, что ты открылась. Мы все понимаем. Говори, как тебе комфортно. Мы все толерантны здесь. Расслабься» — заявила Корячка.