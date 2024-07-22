Названо неочевидное последствие диабета для детей

Эксперты из Кембриджского университета в Великобритании поведали о неочевидном последствии сахарного диабета для детей и подростков. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что он увеличивает риск развития тревожного расстройства на 50%.

В ходе работы специалисты оценили данные о состоянии здоровья 4 556 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет с сахарным диабетом первого типа.

Указывается, что информация о них была собрана в период с 1994-го по 2007-й год.

Ученые использовали метод менделевской рандомизации для оценки риска развития у испытуемых расстройств настроения и депрессии в течение следующих 24 лет. Он дает возможность в короткие сроки установить и оценить причинно-следственную связь, и определить значимые факторы риска возникновения того или иного заболевания.

В итоге оказалось, что у добровольцев с диабетом первого типа вероятность развития тревожного расстройства была более чем на 50% выше.

Также сообщается, диабет коррелировал с двукратным риском расстройств настроения – депрессии, маниакально-депрессивного психоза.

Выяснилось, что у подопытных с сахарным диабетом первого типа был более низкий риск диагностирования психотических расстройств, таких как шизофрения.

Поясняется, что причиной ухудшения состояния психики при диабете может быть диабетический дистресс – постоянная обеспокоенность необходимостью контролировать уровень сахара в крови и страх развития осложнений заболевания.

Ранее ученые рассказали о вреде инсулина для диабетиков.