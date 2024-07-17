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Новости > Биркадзе, Кубраков, Голик: тайна, арестованного судом, ноутбука Кирилла Тимошенко

Биркадзе, Кубраков, Голик: тайна, арестованного судом, ноутбука Кирилла Тимошенко

Автор: «Фраза»
17.07.24 22:17
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Биркадзе, Кубраков, Голик: тайна, арестованного судом, ноутбука Кирилла Тимошенко

Еще 27 июня 2024 года НАБУ задержало экс-куратора «Большого строительства». К Кириллу Тимошенко пришли с обысками по делу со «сливами из НАБУ». К вечеру того же дня Кирилл Тимошенко через свой Telegram заявил: «Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет». Однако, как пишет Проблематик, не все так просто.

По информации издания «фамилия бывшего заместителя руководителя Офиса президента, а ныне советника министра обороны фигурирует в резонансном уголовном расследовании Национального антикоррупционного бюро, связанного с утечкой внутренних документов о проверке использования бюджетных средств на президентский проект „Большая стройка“. Кирилл Тимошенко с июня 2020 года возглавлял Координационный совет по реализации программы „Большая стройка“. Это консультативно-совещательный орган при президенте Владимире Зеленском, куда, в том числе, входили три министра (инфраструктуры, развития общин и территорий и здравоохранения) и глава „Укравтодора“. До начала масштабного военного нападения России на Украину на ремонт дорог в рамках „Большого строительства“ было направлено более 200 млрд грн».

Проблематик сообщает, что «после обыска НАБУ пошло в суд, чтобы арестовать изъятое имущество Кирилла Тимошенко. В суде детектив четко отметил: мол, «установлена причастность Тимошенко к обстоятельствам уголовных правонарушений». Однако НАБУ после «А» не спешит говорить «Б» — вручать подозрение бывшему куратору «Большого строительства». Вероятно, есть проблема с доказательствами.

Еще в январе 2023-го Кирилл Тимошенко «уволился» из Офиса президента в разгар скандала о возможной растрате денег на строительстве дорог Днепропетровщины. Тогда громкое дело вела Специализированная антикоррупционная прокуратура. На публику бывший заместитель главы Офиса снова гордо вышел в сентябре прошлого года: он стал победителем судебного поединка с НАПК, которое подозревало его в коррупции. А уже с марта 2024 года Кирилл Тимошенко оказался в штате советников министра обороны Рустема Умерова. Получив добро от Высшего антикоррупционного суда на обыск машины и квартиры Кирилла Тимошенко, указанное следственное действие было проведено аж через девять дней после издания постановления. Детективов НАБУ интересовали документы в бумажном и электронном виде по финансово-хозяйственным отношениям между заказчиками и подрядчиками (субподрядчиками), организациями по выполнению ремонтно-строительных работ в рамках «Большого строительства»; переписка с представителями Национального антикоррупционного бюро и лиц, имена которых в большинстве судебных решениях скрыты.

Каков же краткий итог обыска? Высший антикоррупционный суд арестовал ноутбук MacBook, планшет Apple iPad, два телефона iPhone 15. Отбить у детективов НАБУ адвокатам Кирилла Тимошенко удалось лишь ноутбук Apple G8. Изданию «Главком» удалось получить постановление Антикоррупционного суда, которое иллюстрирует, за кем, кроме Тимошенко, охотится НАБУ. В частности, правоохранители застали в доме Тимошенко упомянутый MacBook во включенном состоянии. Уже там детективы НАБУ сделали копию носителя, а также воспользовались поиском через ключевые слова: «биркадзе», «беркадзе», «кубраков», «голик», «голик».

Подробнее о фамилиях людей, которые вызвали интерес НАБУ в ноутбуке Кирилла Тимошенко.

Персонаж 1. Александр Кубраков — до недавнего времени вице-премьер-министр по восстановлению-министр развития общин, территорий и инфраструктуры. С приходом к власти президента Зеленского этот чиновник продемонстрировал невероятный карьерный взлет: из рядового народного депутата от партии «Слуга народа» Кубраков сразу взлетел в кресло главы «Укравтодора». Далее была должность министра инфраструктуры и, наконец, вице-премьера и главы мегаминистерства развития общин, территорий и инфраструктуры. «Звезда» Кубракова упала с этой высоты весной 2024 года, когда его с подачи Банковой уволила Верховная Рада.

Персонаж 2. Юрий Голик — теневой куратор проекта «Большая стройка», внештатный советник уже бывшего главы Днепропетровской ОГА Резниченко. Параллельно будучи советником премьера Алексея Гончарука, Голик прилагал усилия, чтобы идея «Большого строительства» была «персональным проектом» новоизбранного президента Владимира Зеленского. В одном из интервью Голик признался, что уже во время ковида ремонт дорог несколько просел, поэтому пришлось создавать Координационный совет во главе с Кириллом Тимошенко, «чтобы направить проект в нужное русло».

Персонаж 3. Георгий Биркадзе — третий персонаж, который интересует НАБУ. Биркадзе — бывший глава Броварской райгосадминистрации, а ныне бизнесмен. Именно его переписку с лицом «Японец Валера» (это старший детектив и руководитель отдела детективов НАБУ Валерий Полюга) обнародовали расследователи Bihus.info.

Следствие предполагает, что ноутбук Кирилла Тимошенко содержит записи о возможных его встречах с людьми, фамилии которых перечисляются в судебном постановлении. Вроде бы эта информация «может иметь значение для уголовного производства» относительно утечек из НАБУ.

Еще в с мае 2024 года Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами НАБУ и разглашения ими данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования. 24 мая директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения должностных обязанностей «для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации». Углава не будет иметь влияния на ряд подразделений антикоррупционного ведомства до конца июля. В июле первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава заявил, что успешно прошел детектор лжи. И заверил: к сливам информации о ходе следствия по уголовным делам НАБУ не причастен.

Анастасия Радина, глава парламентского комитета по антикоррупционной политике, отметила, что до 15 августа НАБУ должно сообщить результаты расследований по «сливам» информации из дел Бюро. В случае же если антикоррупционное ведомство будет неспособным к самоочищению, то депутаты будут вынуждены «предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу». В частности, может быть проведена переаттестация некоторых работников НАБУ«.

Упомянутое изданире также соодщает: «У идеолога „Большого строительства“ Юрия Голика в тот же день, что и у Кирилла Тимошенко, также состоялась серия обысков. Как свидетельствуют материалы дела, сотрудникам НАБУ пришлось выбивать двери, чтобы попасть в дом, где живет фигурант. Уже внутри был обнаружен мобильный телефон iPhone и ноутбук Apple, которые впоследствии арестовал суд. Кроме этого, антикоррупционный суд арестовал еще один iPhone и три Wi-fi роутера, которые принадлежат Юрию Голику. Указанное имущество обнаружено в автомобиле Mercedes-Benz V 300D, 2021 года выпуска, которым пользуется мужчина. Настоящим владельцем машины является ООО „Программатик медиа групп“. Ранее СМИ зафиксировали, как бывший председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и его девушкой Яной Хлантой катались на роскошном Рогѕсһе Panamera, который тоже принадлежал этой же фирме — „Программатик медиа групп“. Крупнейшим рекламным партнером этой фирмы выступает ООО „Современные медиа технологии“ Юрия Голика, которой „Программатик“ в 2021 году заказал размещение материалов в интернете на 3 млн грн. Еще интересное совпадение: соучредителем предприятий „Программатик медиа групп“ и „Современные медиа технологии“ в свое время был киевлянин Владимир Пахолюк.

В 2023 году суд уже арестовывал два iPhone и ноутбук Юрия Голика в рамках уголовного производства относительно неэффективного расходования средств на дороги Днепропетровщины. Телефоны были отправлены на экспертизу, которая впоследствии подтвердила: Голик был хорошо знаком с ходом уголовного дела по ремонту дорог. Это и стало причиной появления уголовного производства по утечкам из НАБУ. Насколько ценной для следствия является информация из новых арестованных IPhone Голика, покажет очередная экспертиза».

Тэги: Кирилл Тимошенко, Юрий Голик, Александр Кубраков, Георгий Биркадзе

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