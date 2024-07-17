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Новости > Судья Яна Шестопалова помогла уничтожению Беличанского леса, - СМИ

Судья Яна Шестопалова помогла уничтожению Беличанского леса, - СМИ

Автор: «Фраза»
17.07.24 21:32
103
Судья Яна Шестопалова помогла уничтожению Беличанского леса, - СМИ

Ирпенский суд вместе в паре прокуратурой, знает ли, «продают дела»: якобы подторгуют делами судья Яна Шестопалова и прокуроры Игорь Грабец и Сергей Шубчик. ОРД решил проверить эту информацию, пересмотреть публичные и не очень публичные дела Шестопаловой, чтобы понять, правда ли дела продают, кто в этом помогает, если это правда и подготовить серию материалов об этом.

В частности, издание вспоминает, так называемое, дело в котором Шестопалова выступало за уничтожение Беличанского леса.

Речь идет о намерении "слить дело против застройщиков, которые собирались застроить линию обороны Киевщины, часть Национального природного парка "Голосеевский" - Беличанский лес".

Цитируем: «В сентябре 23 года, то есть когда уже всем было понятно, какую роль сыграл природный ландшафт, а именно леса, реки, поймы, болота, озера в остановке наступления русской армии на Киев, судья Шестопалова оставляет в частных руках застройщиков незаконно отчужденный. в частных руках леса. В полном тексте решения судьи Шестопаловой сказано, что границы Нацпарка «Голосеевский», который расширили согласно президентскому указу, не определены. Но это откровенная ложь, потому что граница появилась на карте Госгеокадастра еще в марте 2021 года. Таким образом, судья Ирпенского городского суда Яна Шестопалова отказала прокуратуре в иске, поданном в интересах Кабмина. В чьих же интересах действовала эта представительница судебной ветви власти? В то же время застройщики пытались затормозить процесс, в котором прокуратура защищала интересы государства и пыталась вернуть Беличанский лес в собственность общины. Решение судьи Шестопаловой странным образом совпало не с интересами государства, а помогло застройщикам, а еще показало другим судьям этого суда, как «правильно» решать вопрос по лесу, ведь на рассмотрении там было около полусотни исков по участкам в Беличанском лесу. Судью не остановили, ни предыдущие решения судов всех инстанций вплоть до Верховного, ни здравый смысл. Отдать под уничтожение фактическую линию обороны Киева? Для ирпинского фаст суда нет преград, заплати и уничтожай спокойно.

В ситуацию вмешался председатель правления Фонда DeJure Михаил Жернаков, это организация, которая, в частности, работает над обновлением судейского корпуса путем увольнения недобродельных и некомпетентных судей и наполнением судебной системы качественно новыми судьями. Фонд DeJure является организацией с серьезной репутацией, ведь даже государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев встретился с Михаилом Жернаковым , чтобы обсудить необходимость судебной реформы.

Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DeJure, подчеркнул : «Если есть более 500 дел, где по существу одинаковые обстоятельства дела, не может такого быть, чтобы судья не знала практики, сложившейся в суде, где она работает, а также практики апелляционного или Верховного Суда. Не учитывать такую практику можно только при исключительных обстоятельствах, иначе может показаться, что судья пренебрегает нормами процессуального права. А это уже серьезное нарушение. Выходит, у нас нет единства судебной практики, и не будем говорить, на каких условиях могут принимать такие решения. Нарушение рассматривает Высший совет правосудия. И следствием должно быть привлечение судей к ответственности, вплоть до увольнения».

В 2024 году Беличанский лес окончательно вернули обществу Киева . Верховный Суд оставил в силе постановление Шестого апелляционного административного суда, которым общине Киева было возвращено 3 тысячи лесных гектаров ”.

Тэги: Яна Шестопалова, суддя Яна Шестопалова, Ігор Грабець, Сергій Шубчик

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