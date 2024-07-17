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Новости > Вадим Ермолаев: правда о бизнесмене с криминальным и пророссийским шлейфом

Вадим Ермолаев: правда о бизнесмене с криминальным и пророссийским шлейфом

Автор: «Фраза»
17.07.24 17:06
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Вадим Ермолаев: правда о бизнесмене с криминальным и пророссийским шлейфом

Уголовное производство по бизнесменам Вадима Ермолаева и Феликса Чортка буквально всколыхнули страну. Как пишут СМИ, Ермолаев и Черток проходят в качестве фигурантов, обвиняемых в финансировании насильственных действий против государственного порядка, что могло привести к свержению конституционного строя Украины.

Учредитель корпорации «Алеф» и бывший владелец ЧАО «Кетер Инвест» Вадим Ермолаев, учредитель корпорации «Алеф» и экс-собственник ЧАО «Кетер Инвест» и его давний партнер Феликс Черток заинтересовали СБУ еще в апреле 2023 года, отмечают СМИ. По данным Службы безопасности, после аннексии Крыма россией Вадим Ермолаев взаимодействовал с российскими правоохранителями, да еще и принимал меры по сохранению своих активов в захваченном регионе (перерегистрация имущества, предприятий и т.п.).

Итак, вполне понятно, что наконец 10 апреля 2023 года СБУ открыла уголовное производство по номеру 42023000000000610, после чего начала расследовать схемы, к которым были привлечены ООО «Торговый Дом АВ» и компании Вадима Ермолаева — основателя Алеф-Виналь». Последняя была переименована в «Кетер-инвест» и ликвидирована в 2024 году — через пару недель после того, как ООО «Торговый Дом АВ» переписали в раввина Меира Цви Стамблера. Как стало известно СБУ, используя подконтрольные Вадиму Ермолаеву структуры, они вместе с группой связанных лиц финансировали насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти на украинских территориях.

В настоящее время Вадим Ермолаев и Феликс Черток ушли за пределы Украины. Это усложняет процесс их привлечения к ответственности. Однако, расследование и сбор доказательств продолжаются. И это может привести к судебным разбирательствам и международным запросам на экстрадицию.

Известно, что компании, ранее связанные с Чертком и Ермолаевым, пытаются дистанцироваться от скандала. И кажется, что переписывание ООО «Торговый Дом АВ» на нового владельца может быть попыткой минимизировать убытки и избежать прямой ассоциации с обвиняемыми.

Кстати, пребывание за границей не помешало Вадиму Ермолаеву столкнуться с юридическими трудностями. Пока он привлечен к делу «батальон Монако».

Вадим Ермолаев пытается защищать свои интересы на международной арене, вступив в судебную борьбу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Центральным вопросом в этом споре является требование об исключении из списка санкций, в который он внесен в декабре 2023 года.

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