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Новости > Игорь Кучеренко (Гонзик): СМИ выдали правду про серого кардинала Кличко

Игорь Кучеренко (Гонзик): СМИ выдали правду про серого кардинала Кличко

Автор: «Фраза»
17.07.24 16:35
133
Игорь Кучеренко (Гонзик): СМИ выдали правду про серого кардинала Кличко

Журналист Владимир Бондаренко опубликовал пост под заголовком «Гонзик» — серый кардинал Кличко«, в котором шла речь о том, что Антимонопольный комитет возбудил дело за сговор на аукционе по передаче в аренду киевского коммунального «Житнего рынка» структурам, которыми через череду прокладок владеет Игорь Кучеренко. Об этом пишет Антикорправда.

Игоря Кучеренко знают, в первую очередь, как мужа экс-«виагры» Санты Димопулос. Кроме этого, как пишет изданире:

«Игорь Иванович Кучеренко — совладелец сети клубов Sport Life, является совладельцем строительной компании, одним из руководителей фонда VEK capital Partners и президентом международной горно-геологической компании MPG Global, которая занимается золотодобычей. Кучеренко ведет активный образ жизни — он капитан сборной сети SportLife, вместе с командой покорял пустыню Сахару и гору Килиманджаро. На этом биография Игоря Кучеренко исчерпывается. По крайней мере — в открытых источниках.

Бондаренко объясняет причину, по которой личность Игоря Кучеренко стараются обходить стороной все, кто с ним связан: «Жить то хочется...». К этому он добавляет фразу «такой вот серый кардинал у нашего будущего президента». Быть Кличку президентом или не быть — вопрос спорный. Но тот факт, что за человеком, возглавляющим вот уже много лет столицу и присутствующим в большой политике страны тоже немалое количество лет, стоит человек, которого явно боятся отнюдь не последние в нашей стране люди (среди таковых — глава «Укрбуда» Максим Микитась), весьма интересен.

Интересна и личность Игоря Кучеренко. Каким образом он возник в группировке покойного киевского авторитета Виктора Рыбалко (Витя Рыбка) — до конца непонятно. К тому же его путают с еще одним человеком из орбиты Рыбки — Алексеем Кучеренко, впоследствии ставшим политиком и министром в правительстве Юлии Тимошенко. Однако эта путаница вызвана не только совпадением фамилий, а и рядом объективных факторов. Кроме Рыбки, обеих Кучеренко связывал еще один известный персонаж украинской политики — Игорь Бакай, в чьих газовых схемах участвовали Кучеренки.

Где и за что Игорь Кучеренко получил свою кличку «Гонзик» — установить не удалось. Но известно, что получил он ее в другой ОПГ — Владимира Киселя, где входил в бригаду Александра Кадырова и вымогал деньги с предпринимателей на Владимирском рынке. Затем перешел в ОПГ Рыбки. Некоторые даже утверждают, что это именно он познакомил братьев Кличко с Рыбкой, но это неправда — авторитет уже давно присматривался к талантливым кикбоксерам (оба брата начинали именно в этом виде спорта). Но, у нас речь о Игоре Кучеренко, которому стал благоволить Рыбка и тот поднялся по карьерной лестнице — из рядового братка стал контролером (или, если хотите, «смотрящим») ритуальной службы «Спецкомбината коммунально-бытового обслуживания».

Игорь Кучеренко стал участником схем Бакая, вот почему его путают с Алексеем Кучеренко. После того, как Бакай и Рыбка вступили в стадию жестокого конфликта, Игорь Кучеренко стал на сторону Бакая. Было ли это причиной того, что Кучеренко кинул Рыбку на 42 миллиона долларов, или наоборот, кидок стал причиной смены суверена, до сих пор непонятно. Но в итоге Игорю Кучеренко пришлось бежать из Украины. Кто ему помог стать там совладельцем фонда VEK capital Partners и президентом международной горно-геологической компании MPG Global — до конца непонятно, но можно смело утверждать, что Игорь Бакай приложил к этому руку. Впоследствии Кучеренко стал совладельцем крупной столичной сети спортивных клубов Sport Life, так что бегство в США было очень удачным ходом. Тем более, что ему удалось оформить гражданство этой страны, что в нынешнем мире весьма полезная вещь.

...Игорь Кучеренко якобы был одним из организаторов покушения (неудачного) на Рыбку, которому, само собой, не понравился кидок на крупные деньги, да еще от людей, которых он возвысил своими руками — Кучеренко в афере был не один, с ним в ней участвовал Михаил Пaнтeлeeр, который, по слухам, занимался у Рыбки ликвидациями. Но это слухи, а вот то, что Пантелеера очень боялись в группировке Рыбки, которая состояла отнюдь не из выпускников музыкального училища, — факт. Сейчас Пантелеер стал Майком Пантелеером и гражданином Германии, имеет очень неплохой бизнес как там, так и в Украине. С Кучеренко, по слухам, в хороших отношениях.

Если верить Бондаренко, что Игорь Кучеренко является «серым кардиналом» Виталия Кличко, то ситуация действительно интересная. Потому что получается, что с девяностых ничего практически не поменялось. Один из членов ОПГ Рыбки стал городским главой, а другие видные члены ОПГ влияют не только на процессы в столице, но и на политику и бизнес страны".

Тэги: Sport Life кучеренко, Игорь Кучеренко, Игорь Кучеренко Гонзик, Игорь Иванович Кучеренко

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