Вэнсу припомнили его слова о Путине

Ранее выбранный кандидатом в президенты США Дональдом Трампом своим вице-президентом Джей Ди Вэнс неоднозначно высказывался о президенте России Владимире Путине. Слова политика вспоминает Reuters.

В публикации сказано: «На Мюнхенской конференции Джей Ди Вэнс сказал, что Владимир Путин не является экзистенциальной угрозой для Европы».

Напоминается и о том, что республиканец говорил, что Европа и США не смогут обеспечить Украину боеприпасами, необходимыми для победы над Россией.

Ранее вице-президент Трампа резко высказался по поводу войны в Украине.