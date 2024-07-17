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Новости > Компания SpaceX переезжает из Калифорнии в Техас

Компания SpaceX переезжает из Калифорнии в Техас

Александр Панько
17.07.24 15:34
183
Компания SpaceX переезжает из Калифорнии в Техас

Компания SpaceX вынуждена перевести свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Об этом поведал ее владелец Илон Маск.

Миллиардер пояснял, что это придется сделать из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.

Ранее губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал документ, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.

Илон Маск, в свою очередь, заявил: «Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе».

Он добавил: «Я четко давал понять губернатору еще около года назад, что законы такого рода заставят калифорнийские семьи покинуть штат ради защиты своих детей».

Теперь бизнесмен ожидает, что «немало семей будут переезжать из Калифорнии, так как никто не захочет рисковать тем, что власти отнимут детей».

Стоит отметить, что Старбейс, о котором упоминается, представляет собой строящийся с 2010-х годов в районе города Браунсвилл на побережье Мексиканского залива в Техасе комплекс для запуска сверхмощного космического корабля Starship.

В январе этого года местные власти попросили федеральные органы использовать Старбейс в качестве официального названия региона.

Ранее стало известно, сколько денег на выборы Трампа даст Маск.

Тэги: США, мир, Илон Маск, SpaceX

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