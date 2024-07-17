Стало известно, когда может состояться вторая мирная конференция по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорит, что вторая мирная конференция по Украине может пройти уже в этом году. Его цитирую российские СМИ.

Дипломат сказал: «Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили».

Он добавил: «Мы уважаем, что швейцарцы приложили огромные усилия для достижения мирного решения. Но очевидно, что если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным».

Политик резюмировал: «Я верю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны».

Ранее Орбан заявил, что у Трампа есть «подробные и хорошо обоснованные планы» по Украине.