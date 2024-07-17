Названы продукты, которые провоцируют волчанку

Эксперты из Гарвардского университета в США поведали о том, какие продукты могут спровоцировать волчанку, то есть хроническое заболевание аутоиммунной природы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это фабричные продукты с большим количеством сахара, подсластителей и консервантов.

Ученые говорят, что волчанка (системная красная волчанка) представляет заболевание, при котором иммунная система начинает воспринимать клетки собственного организма как патогены и атакует их. В итоге нарушается работа внутренних органов, страдает кожа, опорно-двигательный аппарат, почки, легкие, суставы, мозг и кровеносные сосуды.

Во время опыта с участием женщин удалось выяснить, что риск развития данного заболевания повышается на 56% при злоупотреблении ультра-обработанными продуктами с большим количеством искусственных подсластителей и консервантов.

Информируется, что к ультра-обработанным продуктам в основном относится еда, приготовленная в фабричных условиях, фастфуд, замороженные готовые блюда, мороженое, кондитерские изделия.

Сообщается также, что консерванты и другие добавки (загустители, эмульгаторы, искусственные ароматизаторы) используются в процессе приготовления такой пищи для повышения привлекательности текстуры и внешнего вида.

Оказалось, что у регулярно употребляющих сладкие и подслащенные напитки и продукты (диетическую и обычную газировку, соки, шоколад) вероятность развития волчанки была выше на 45%.

При этом данное исследование не установило связи между ожирением (возникающим при злоупотреблении ультра-обработанной едой) и волчанкой, что говорит о том, что виновниками заболевания выступают именно технологические пищевые добавки.

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