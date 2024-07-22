Нейрофизиолог рассказал, можно ли создать искусственное сознание

Российский нейрофизиолог Александр Каплан поведал о том, можно ли создать искусственное сознание. По его словам, такое не исключено.

Эксперт уверяет, что создание искусственного сознания возможно.

По его словам, для этого можно использовать любую большую языковую модель, а также вторую, которая будет задавать вопросы.

Специалист отметил: «Они могут будут собеседниками: одна модель задает вопросы, а другая — отвечает. И чем более глубокими, выходящими за контексты книг и биологической природы, будут заданные вопросы, тем все более мудреными будут становиться ответы».

Ожидается, что в таком случае две модели станут собеседниками, тем самым увидев друг друга со стороны, а это как раз и является одним из главных признаков сознания.

Резюмируется: «Человек со своей умственной медлительностью в этом тандеме окажется лишним. Думаю, что эти искусственные собеседники быстро потеряют тему и деградируют», – отметил ученый».

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