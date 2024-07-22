Американцы рассказали, способен ли стресс спровоцировать рак

Доктора Андреа Линн Робертс и профессор в области гинекологической онкологии Анил Суда из США развенчали популярный миф о стрессе. Стало известно, в чем дело.

По словам американцев, влияние стресса на риск развития рака не так значимо, как его опасность для сердца и сосудов.

Специалисты говорят о том, что в последние годы число исследований, направленных на поиск взаимосвязи стресса и рака, значительно выросло.

Указывается, что результаты некоторых научных работ демонстрируют, что лица с раком горла, гортани, носа, языка, околоносовых пазух и поджелудочной железы зачастую переживают стрессовые события за пять лет (или менее) до обнаружения у них заболевания.

Впрочем, уточняется, что другие исследования не выявляют связи между неблагоприятными жизненными событиями и риском развития конкретных видов рака (например, молочной железы).

Сказано, что стрессовые события действительно могут увеличить вероятность возникновения серьезных проблем со здоровьем.

Но, сообщается, что риск развития болезней сердца при эмоциональном перенапряжении намного выше, чем рака.

Однако, как уверяется, людям, испытывающим кратковременный стресс, не стоит беспокоиться.

В другой стороны, хронический (постоянный) стресс способен нарушать работу иммунной системы, из-за чего она начинает хуже распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

Резюмируется, что изматывающее эмоциональное напряжение косвенно повышает риск развития рака, провоцируя проблемы с пищеварением, диабет и болезни сердца.

Ранее американский психолог раскрыла секрет мужской депрессии.