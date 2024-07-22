Стало известно, почему люди бывают любопытными

Ученые из Колумбийского университета в США поведали о том, почему люди бывают любопытными. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что за любопытство отвечают затылочно-височный, вентромедиальный префронтальный и передний поясной участки коры головного мозга.

Во время проведенного опыта 32 добровольцам демонстрировали специальные изображения, называемые тексоформами, где знакомые предметы и животные были искажены в разной степени.

Подопытным следовало оценить свою уверенность и любопытство в определении предмета, скрытого в каждой тексоформе.

Сообщается, что используя функциональную магнитно-резонансную томографию, специалисты сумели измерить уровень кислорода в различных областях мозга и определить уровень активности во время исследования.

Оказалось, говорят они, что стремление к познанию, присущее людям, возникает в трех областях мозга – затылочно-височной коре (регулирует зрение и распознавание объектов), вентромедиальной префронтальной коре (которая управляет эмоциями и мотивацией) и передней поясной коре (задействуется при сборе и обработке информации).

Добавляется, что вентромедиальная префронтальная кора, по видимому, действует как неврологический мост между областью уверенности в тем-либо (затылочно-височной корой) и субъективным чувством любопытства.

Резюмируется: чем хуже люди распознавали предмет или животное, зашифрованное в тексоформе, тем больше любопытства они проявляли.

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