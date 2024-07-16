Стало известно, сколько денег на выборы Трампа даст Маск

Миллиардер Илон Маск готов спонсировать выборы кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на источники, пишет издание The Wall Street Journal.

В публикации говорится: «По словам осведомленных источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию экс-президента Дональда Трампа».

Один из инсайдеров поведал о том, что сформированный в июне комитет под названием America PAC сосредоточен на регистрации избирателей, в его работу в колеблющихся штатах также войдет убеждение голосовать досрочно и запрашивать бюллетени по почте.

Информируется также, что другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который является генеральным директором угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

Ранее Трамп стал кандидатом в президенты США от республиканцев.