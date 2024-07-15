Шериф поведал любопытные подробности покушения на Трампа

Шериф округа Батлер Майкл Слуп поведал подробности покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Его слова цитирует CNN.

Полицейский рассказал следующее: «Во время поисков подозрительного человека сотрудники городской полиции обнаружили, что стрелок находится на крыше, и один из местных офицеров поднял другого, чтобы забраться на край крыши».

Коп добавил: «Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши».

Также он сообщил, что полицейские округа незадолго до покушения получили сообщение о подозрительном человеке, но в нем не было указано, что при нем могло быть оружие.

Ранее Трамп сделал важное заявление после покушения.