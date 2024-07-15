Байден странно прокомментировал покушение на Трампа

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением из Белого дома. Прокомментировал покушение на бывшего главу государства Дональда Трампа.

Политик сказал: «Мы пока не знаем мотивов стрелявшего. Мы не знаем его взглядов и аффилированности, была ли у него помощь или поддержка, общался ли он с кем-то еще. Пока я говорю, правоохранительные органы устанавливают эти вопросы».

Он добавил: «В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Точка. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой».

Джо Байден заявил: «Политические страсти порядочно накалились. Пора им остыть. На всех нас лежит ответственность за это. Да, между нами существуют разногласия, и ставки на этих выборах чрезвычайно высоки. Это неизбежно при демократии. Однако политика никогда не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле этого слова».

Глава государства резюмировал: «К счастью, Дональд Трамп не получил серьезных ранений. Он в порядке».

Ранее мы писали о покушении на Трампа – подробности и видео.