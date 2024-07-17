В будущем космонавты будут пить… мочу

Эксперты из медицинского центра Вейл Корнеллского университета в США придумали кое-что интересное. Появились данные их отчета.

Специалисты поведали о том, что создали систему фильтрации мочи для космических скафандров, которая даст возможность астронавтам отказать от подгузников при выходе в открытый космос и обеспечить себя питьевой водой.

Ученые поясняют, что сейчас при реализации своих работ космонавты используют специальную одежду с высокой впитывающей способностью, которая дает возможность опорожнять мочевой пузырь, не прерывая операции за пределами МКС – порою они могут длиться до восьми часов.

Подобный подход связан с физическим дискомфортом, риском раздражения кожи и инфекций, а такое снаряжение не превращает мочу в питьевую воду.

Уточняется, что в открытом космосе астронавты полагаются на запас в 950 миллиграммов воды.

Сейчас же исследователи создали систему, которая может собрать и очистить до 50 миллиграммов мочи внутри скафандра за пять минут.

Поясняется, что она включает в себя датчик влажности для распознавания мочи, вакуумный насос для ее сбора и специальный фильтр габаритами 38 на 23 сантиметра и весом около восьми килограммов.

Добавляется, новые метод также положительно сказаться на здоровье исследователей космоса и обеспечить им дополнительный запас жидкости для питья на случай чрезвычайных ситуаций.

Резюмируется, что внедрение такой фильтрующей системы потребует изменений в конструкции существующих скафандров.

Ранее ученые придумали неожиданный способ застройки Марса.