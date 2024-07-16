Ученые предупредили о тотальной угрозе для озер во всем мире

Международная группа экспертов из Китая, Южной Кореи, Японии и Великобритании бьет тревогу. Стала известна причина такого беспокойства.

Ученые говорят о том, что если глобальное потепление климата продолжится до конца нынешнего века, то озера во всем мире столкнутся с беспрецедентным температурным воздействием, что может существенно повредить их экологии.

Во время своей работы специалисты использовали данные климатической модели Community Earth System Model, охватывающей период 1850-2100-х год.

Были проведены около сотни симуляций на суперкомпьютере Aleph в южнокорейском Институте фундаментальной науки.

Указывается, что каждая такая симуляция генерировала немного отличающуюся реализацию естественной изменчивости климата, а также учитывала антропогенные эффекты потепления из-за увеличения концентрации парниковых газов.

Выяснилось, что, увы, к 2100-м году озера планеты столкнутся с кризисом при повышении глобальной температуры на 2,4 градуса по сравнению с уровнем до начала индустриальной эпохи.

Информируется, что озерные организмы часто ограничены в своей способности мигрировать в более оптимальные условия обитания по сравнению с морской и наземной биотой.

Резюмируется, что важно знать, когда озерная жизнь может претерпеть критические изменения из-за климата.

Ранее ученые предупредили об угрозе климатического хаоса.