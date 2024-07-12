Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине. Оно прозвучало на саммите НАТО в Вашингтоне.

Он сказал: «Мы считаем непозволительным, чтобы НАТО стала стороной в этом конфликте».

При этом политик добавил, что во время заседания на саммите Альянса он «подчеркнул полную поддержку Турцией территориальной целостности Украины».

Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В ходе саммита я провел двусторонние встречи с лидерами Венгрии, Греции, Италии, Украины и Великобритании, а также побеседовал с лидерами США, Испании, Исландии, Румынии и Нидерландов».

В то же время, глава государства говорит: «Турция с самого первого дня продолжает прилагать усилия для прекращения этой войны. Необходимо дать шанс дипломатии. В справедливом мире не будет проигравших».

Ранее Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным.