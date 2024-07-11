Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лев Гольдберг (гольф-клуб GolfStream) помогал россиянам в первые дни оккупации Украины, - СМИ

Лев Гольдберг (гольф-клуб GolfStream) помогал россиянам в первые дни оккупации Украины, - СМИ

Автор: «Фраза»
11.07.24 12:43
156
Лев Гольдберг (гольф-клуб GolfStream) помогал россиянам в первые дни оккупации Украины, - СМИ

Лев Гольдберг, одиозный украинский банкир, содействовал российским войскам и помогал им в наступлении в Киевской области. Для этого он предоставил оккупантам в пользование свой гольф-клуб GolfStream. Таковы результаты материалов журналиского расследования.

Сообщается, что элитный гольф-клуб GolfStream был построен в 2013 году и располагается в поселке Гавронщина Макаровского района под Киевом. До последнего времени он являлся основной площадкой для проведения украинских и международных турниров по гольфу под эгидой Всеукраинской Федерации Гольфа.

Издание также пишет следующее: «До сегодняшнего дня клуб был отмечен в СМИ лишь тем, что приватизация земель, на которых он располагается, незаконна. В 2008 году участки, которые получили «обычные украинцы» для якобы ведения хозяйства, передали землю компаниям «Карон Парон» и «Ландин». Владельцем этих компаний является Гольдберг Лев Самуилович вместе со своим другом Козеровским Аркадием Абрамовичем, который позже также стал одним из владельцев «Гольфстрима». Вообще с партнерами Гольдберга все очень интересно. Если проследить какие компании кому принадлежат и с кем связаны, можно выйти на настоящий государственный заговор.

Сейчасклуб закрыт и пока его функционирование стоит на паузе. А все из-за прихода «освободителей». 24 февраля 2022 года каждый украинец проснулся от взрывов и сообщений о начале большой войны. Через несколько дней, 27-го числа, оккупанты уже стояли под Киевом. Одно из подразделений захватило территорию гольф-клуба GolfStream и разместило там свой штаб. По словам очевидцев, незадолго до вторжения россиян владелец клуба Лев Гольдберг предупредил сотрудников, находящихся на территории «Гольфстрима», о предстоящих событиях и приказал им не сопротивляться оккупантам и выполнять все их требования. Из наших источников также стало известно, что захватчики прекрасно ориентировались на территории клуба и зашли уже с готовым планом размещения. Так, словно им кто-то заранее подготовил план и инструкции. Офицерский состав разместился в клубных домах, предназначенных для гостей, а на нижних этажах поставили технику, из которой кошмарили все близлежащие села.

Часть гольфистов в порыве остановить продвижение российских войск сдали все слабые места гольф-клуба и дали наводку для нашей артиллерии, чем помогли ЗСУ отбросить врага и уничтожить его. После освобождения «Гольфстрима» на место событий начали приезжать СМИ и снимать сюжеты про «пострадавший» клуб. За месяц оккупации был убит один охранник — в первый день вторжения. Все остальные сотрудники остались целыми и невредимыми. А буряты даже решили не уносить с собой технику как трофеи. Им приглянулись только мячики для гольфа.

Известно, что после освобождения GolfStream так и не открыл свои двери для гольфистов. По официальной версии в связи с тем, что на территории клуба находиться небезопасно из-за большого количества снарядов, а разминирование клуба «не на часі». Но мы узнали, что это скорее обусловлено тем, что игроки в курсе реальных обстоятельств и просто больше не хотят, чтобы их имена хоть каким-то образом ассоциировались с названием GolfStream.

Еще задолго до этих событий владельца GolfStream Льва Гольдберга подозревали в связях с ФСБ и российским криминалитетом. Недавно обанкротившийся «Артем-Банк» принимал активное участие в постройке «Гольфстрима». А еще он занимался отмыванием российских денег. И принадлежал не кому иному, как Гольдбергу. D Украине на тот момент было сосредоточено около 100 миллиардов «российских» долларов. Думаю, маржа для банка (и его владельца) с этих денег была приличная. Помимо этого, подконтрольные «Артем-Банку» обменники начали втюхивать украинцам подозрительные «стиранные» купюры именно в тот момент, когда Гиркин и Ко пришли на Донбасc. Dсе читатели помнят, как в то время у нас начали курсировать гривны из ДНР и ЛНР. Похоже, что именно через эти обменники часть таких денег к нам и попадала. За время такого успешного сотрудничества Гольдберг и его семья смогла наладить отличные связи с российской верхушкой. Теперь становится более понятным решение владельца предоставить свой клуб в качестве базы для рашистов«.

Далее издание сообщает следующие факты: «Гольф — не просто игра или спорт. Это целая культура. Взмахи клюшкой, мячики в лунках, размеренные проходки по полю, неформальное общение с партнерами по игре. В такие моменты можно расслабиться, получить удовольствие от игры, обсудить интересующие вопросы. Наверное, именно из-за этого гольф считается игрой политиков. А в нашем случае — дипломатов.

В „Гольфстриме“ до вторжения проходил ежегодный международный турнир Diplomatic Golf for Good, в котором принимали участие дипломаты из почти двух десятков стран. Как сказал Андрей Шевченко, который является одним из членов правления Всеукраинской Федерации Гольфа (кстати, как и Гольдберг, а также небезызвестный Никонов. При этом правит „парадом“ Хомутынник): „Diplomatic Golf for Good“ стал площадкой для неформального общения между представителями различных государств, содействием дружбе и спортивному партнерству среди народов мира».

Дипломаты собирались ежегодно на турнире и в неформальной обстановке обсуждали рабочие вопросы. Сначала на поле, а потом и в шикарном ресторане, который находится на территории клуба. И уже за закрытыми дверями можно было обсудить все без политеса. Под пристальным надзором камер, которые еще и пишут аудио. Знал ли владелец клуба, о чем говорили его важные гости? Думаю, знал. Знал, и похоже, сливал информацию своим дорогим русским друзьям, которых он затем пригласил захватить нашу страну".

Тэги: Лев Гольдберг, гольф-клуб GolfStream, Гольдберг Лев Самуилович, гольф-клуб Гольфстрим, Артем Банк

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?
05.07.24 19:50

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.07.24 16:38

Бенджи Грегори: умер актер из сериала «Альф» – труп нашли в машине на парковке

11.07.24 16:20

Орбан наехал на НАТО из-за Украины

11.07.24 15:24

Страны НАТО приняли обязательство по расходам на оборону

11.07.24 15:06

Диетолог рассказал, как овощи могут навредить здоровью

11.07.24 14:23

Китай обратился к НАТО по поводу Украины

11.07.24 13:28

Китайцы предложили лечить рак с помощью брокколи

11.07.24 13:05

НАТО создаст миссию для координации военной помощи Украине

11.07.24 12:56

Венгрия продолжает подталкивать Украину к мирным переговорам с Россией

11.07.24 12:17

Россия отказалась участвовать в новом саммите мира по Украине

11.07.24 10:23

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 555 620 солдат

10.07.24 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 554 510 солдат

10.07.24 08:21

Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

09.07.24 07:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат

08.07.24 12:30

МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине

08.07.24 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 552 190 солдат

05.07.24 14:41

В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+

05.07.24 10:32

Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине

05.07.24 10:26

Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля

05.07.24 08:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат

05.07.24 10:40

Профессор из США рассказал, какую одежду нужно носить в жару

10.07.24 08:21

Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

05.07.24 15:35

Американцы сообщили о пикантной угрозе для женщин

05.07.24 16:23

Стало известно, почему для детей важно есть руками

05.07.24 08:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат

05.07.24 14:03

Ученые узнали о курении кое-что новое

05.07.24 11:32

Оказалось, что социальные сети провоцируют ночные кошмары

05.07.24 01:50

Стало известно, заразна ли депрессия

05.07.24 02:47

Стало известно о небывалой пользе сои

05.07.24 08:12

В Индонезии нашли самую древнюю картину в мире

Фото и Видео
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.