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Новости > Ученые выяснили, как отцовство влияет на мужчин

Ученые выяснили, как отцовство влияет на мужчин

Агата Кловская
17.07.24 10:49
102
Ученые выяснили, как отцовство влияет на мужчин

Международная группа экспертов из США и Испании поведала о том, как отцовство влияет на мужчин. Появились данные их отчета.

Ученые проанализировали изменения в мозге мужчин, впервые ставших отцами.

Оказалось, что данное событие приводит как к положительным, так и отрицательным переменам в мозговой структуре.

Уточняется, что специалисты желали закрыть пробел в понимании того, как мозг отцов адаптируется к данному факту, так как большинство предыдущих изысканий такого рода были сосредоточены на матерях.

В опыте участвовали 38 мужчин, впервые ставших отцами – они прошли МРТ-сканирование с высоким разрешением во время беременности партнерши и повторно через шесть-двенадцать месяцев после родов.

Также добровольцы заполняли анкеты с самоотчетом во время беременности и через три, шесть и двенадцать месяцев после появления ребенка на свет.

Сообщается, что данные анкеты оценивали такие факторы, как связь с будущим ребенком, родительский стресс, время, проведенное с младенцем, качество сна и психическое здоровье.

Было обнаружено серьезное сокращение объема серого вещества коры по всей коре у молодых отцов, особенно в лобной, височной и теменной долях, а также в поясной извилине.

Информируется, что такое сокращение было более выраженным у отцов, которые сообщили о более сильной пренатальной связи со своим будущим ребенком, и тех, кто планировал взять больше свободного времени на работе после родов.

Сказано, что левая лобная, правая теменная и правая височная доли показали наиболее существенное сокращение объема.

Добавляется, что отцы, которые проводили больше времени со своими младенцами, особенно в качестве основного опекуна, также испытывали большее сокращение объема серого вещества.

В то же время, более высокие уровни родительского стресса были связаны с меньшим сокращением объема коры.

Полученные результаты демонстрируют, что изменения мозга у молодых отцов связаны с их родительской мотивацией и вовлеченностью, что отражает успешную адаптацию к родительству.

При этом была найдена и обратная сторона подобных изменений в мозге.

Исследователи рассказали, что серьезно сокращение объема коры было связано с ухудшением качества сна и более высокими уровнями депрессии, тревожности и психологического стресса на третьем, шестом и двенадцатом месяцах после родов.

Резюмируется, что готовящимся к отцовству мужчинам следует осознавать, что новое качество может обнажить уязвимые места в их психическом здоровье.

Ранее ученые узнали, почему врут дети.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, дети, мужчины

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