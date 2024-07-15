Ученые рассказали, от чего зависит IQ

Эксперты из Калифорнийского университета в США раскрыли секрет IQ. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что коэффициент интеллекта в значимой степени зависит от генетических факторов.

Таковыми были итоги многолетнего опыта с участием однояйцевых близнецов, воспитанных порознь.

Поясняется, что однояйцевые или монозиготные близнецы представляют большой интерес для исследователей, поскольку они разделяют 100% своего генетического материала, тогда как разнояйцевые братья и сестры генетически совпадают лишь на 50%.

Были сформированы три отдельные группы: монозиготные близнецы из Китая, воспитывавшиеся раздельно, близнецы из Дании, также воспитавшиеся порознь, и «виртуальные близнецы», то есть сводные братья и сестры одного возраста, которые воспитывались вместе, но не состояли в биологическом родстве.

Ученые измеряли интеллект близнецов в двух временных точках с использованием соответствующего возрасту теста IQ Векслера.

В итоге оказалось, что у китайских близнецов, воспитывавшихся отдельно, показатели IQ со временем стали более схожими.

Сообщается, что внутрипарная разница в показателях IQ снизилась со среднего значения 11,93 балла при первом тестировании до 7,93 балла при втором тестировании.По мере взросления близнецов их общая генетическая структура играла более заметную роль в определении их интеллекта, несмотря на то, что они воспитывались в разных условиях.

Информируется, что датские взрослые близнецы, воспитанные отдельно, также показали увеличение сходства IQ с течением времени, при этом их внутриклассовая корреляция выросла с 0,64 в момент первого теста до 0,74 ко второму теста.

Американцы рассказали: «В отличие от близнецов, воспитанных отдельно, виртуальные близнецы продемонстрировали снижение сходства IQ с течением времени».

Добавляется: «Внутриклассовая корреляция их оценок IQ снизилась с 0,30 в момент первого замера до 0,11 ко второму тесту, что указывает на то, что влияние общей среды на интеллект уменьшается по мере взросления».

Резюмируется, что хотя уровень интеллекта может меняться со временем, направление и степень этих изменений зависят от генетических факторов.

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