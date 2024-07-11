Страны НАТО приняли обязательство по расходам на оборону

Страны-члены НАТО сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП. Об этом сказано в декларации Альянса, которую приняли на саммите в Вашингтоне.

Информируется: «Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе, и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО».

Добавляется: «В некоторых случаях расходы свыше 2% ВВП необходимы для ликвидации пробелов».

Ранее Пентагон подтвердил, что США не будут воевать с Россией.