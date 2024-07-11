Россия отказалась участвовать в новом саммите мира по Украине

Россия отказывается принимать участие в новом саммите мира по Украине. Заявление сделал заместитель главы МИД страны Михаил Галузин.

Дипломат говорит, что наша страна и союзники якобы хотят «реабилитироваться за провальный саммит мира в швейцарском Бюргенштоке».

Он добавил: «Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно».

Чиновник сказал: «В России слышат прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной формулы Владимира Зеленского, а также видят сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса».

Резюмируется: «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных саммитах участвовать не собираемся».

Ранее Пентагон подтвердил, что США не будут воевать с Россией.