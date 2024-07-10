Павел Бартковский, владелец компании «Украинские Химические Технологии» (УкрХимТех), работающей на рынке моющих средств и дезинфектантов, подозревается в использовании «откатных схем» и влиянии своего кума, занимающего высокую должность в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает издание «Проблематик» со ссылкой на источники, приближенные к Бартковскому.

По информации издания, Павел Бартковский якобі известен своей мстительностью. Многие бывшие сотрудники УкрХимТех якобі сталкивались не только с преследованиями, но и со фабрикованными уголовными делами, такими, к примеру, как разглашение коммерческой тайны.

Пишут, что якобы Павел Бартковский также применяет сомнительные методы в борьбе с конкурентами, инициируя проверки со стороны правоохранительных органов, чтобы затруднить их деятельность.

«Проблематик» утверждает, что одним из факторов такого поведения Павла Бартковского является его уверенность в полной безнаказанности. По словам источников, Павел Бартковский часто упоминает своего кума из ГБР, Артюха Александра Николаевича, заместителя директора главного следственного управления и Председателя Дисциплинарной комиссии.

Упомянутое издание не смогло найти документальных подтверждений о причастности Артюха к незаконным действиям в интересах Павла Бартковского. Однако Павел Бартковский, похоже, продолжает использовать своего кума для устрашения участников рынка моющих средств в Украине.