Эндокринолог объяснила, почему не стоит есть колбасу

Российский эндокринолог Татьяна Бочарова поведала о вреде колбасы. Стало известно, почему ее не стоит употреблять в пищу.

Она предупреждает, что если ее есть каждый день, то рано или поздно могут возникнуть проблемы с избыточным весом.

Дело в том, что в ста граммах колбасы в среднем 2,5 грамма соли, при норме для взрослого человека пять-шесть граммов в день.

Специалист говорит: «Когда организм системно получает натрия больше, чем нужно, в тканях скапливается жидкость, выше риск проблем с артериальным давлением, почками. Увеличиваются нагрузки на сердце».

Добавляется: «Кроме того, вы, возможно, будете хуже выглядеть: из-за избыточного количества соли под глазами появляются мешки, возникает вздутие живота».

Эксперт информирует: «В некоторых копченых колбасах есть бензапирен, то есть канцероген, который распадается, когда нагревается древесина для копчения».

Резюмируется: «Злоупотреблять колбасой не следует, но пару тонких ломтиков в день себе позволить можно».

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