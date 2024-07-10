Боррель резко высказался по поводу войны в Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал войну в Украине. Произошло это на саммите НАТО в Вашингтоне.

Среди прочего, он сказал: «Поддерживая Украину, мы защищаем собственную безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мира».

Чиновник добавил: «Все мы хотим мира, прежде всего, украинцы. Но какой мир мы хотим? Я знаю, как закончить войну. Если мы прекращаем поддерживать Украину, война быстро завершится, потому что Украина не может защищать себя без нашей поддержки».

Жозеп Боррель заявил: «Война закончится, да, но с каким результатом? Какова будет судьба украинского народа? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну».

Представитель ЕС резюмировал: «Мы хотим мира, но только такого мира, который соблюдает суверенитет Украины и предоставляет гарантии безопасности. Мир – это нечто большее, чем простое отсутствие войны. Поэтому нам необходимо единство».

Ранее стало известно, какие именно системы ПВО получил Украина от НАТО.