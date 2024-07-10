Потребление электричества в Украине резко выросло

Накануне, во вторник, 9 июля, в Украине выросло потребление электроэнергии. Причиной стала жуткая жара, которая накрыла нашу страну.

О текущей ситуации поведали в «Укрэнерго».

Сообщается о том, что вчера максимальное потребление электроэнергии на 5,4% превысило аналогичный показатель понедельника, 8 июля.

Из-за этого в компании напомнили о необходимости бережного использования электроэнергии.

В прошедший день для уменьшения объема отключений компания привлекала аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии.

Сегодня в вечерние часы также планируется привлекать такие поставки из европейских стран.

Ранее лимиты электричества для Киева выросли.