Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Потребление электричества в Украине резко выросло

Потребление электричества в Украине резко выросло

Александр Панько
10.07.24 14:03
95
Потребление электричества в Украине резко выросло

Накануне, во вторник, 9 июля, в Украине выросло потребление электроэнергии. Причиной стала жуткая жара, которая накрыла нашу страну.

О текущей ситуации поведали в «Укрэнерго».

Сообщается о том, что вчера максимальное потребление электроэнергии на 5,4% превысило аналогичный показатель понедельника, 8 июля.

Из-за этого в компании напомнили о необходимости бережного использования электроэнергии.

В прошедший день для уменьшения объема отключений компания привлекала аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии.

Сегодня в вечерние часы также планируется привлекать такие поставки из европейских стран.

Ранее лимиты электричества для Киева выросли.

Тэги: общество, электричество, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?
05.07.24 19:50

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.07.24 13:09

Орбан неоднозначно прокомментировал ракетный удар по Киеву

10.07.24 13:07

Ученые придумали, чем заменить какао в шоколаде

10.07.24 13:06

Павел Бартковский (УкрХимТех) прикрываясь кумом из ГБР занимается "откатами" в военное время, - СМИ

10.07.24 12:46

Создана мышь… с человеческим иммунитетом

10.07.24 12:10

США собираются нарастить производство снарядов в три раза

10.07.24 11:49

Стало известно, как «вычислить» алкоголика

10.07.24 11:00

Стало известно, какие именно системы ПВО получил Украина от НАТО

10.07.24 10:44

Ракетный удар по Киеву: число жертв выросло

10.07.24 10:23

Британцы объяснили, почему пожилым людям следует бросать курить

10.07.24 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 554 510 солдат

10.07.24 08:21

Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

09.07.24 07:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат

08.07.24 12:30

МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине

08.07.24 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 552 190 солдат

05.07.24 14:41

В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+

05.07.24 10:32

Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине

05.07.24 10:26

Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля

05.07.24 08:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат

04.07.24 15:48

В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки

04.07.24 15:48

В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки

05.07.24 10:40

Профессор из США рассказал, какую одежду нужно носить в жару

04.07.24 16:16

Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира

05.07.24 15:35

Американцы сообщили о пикантной угрозе для женщин

04.07.24 12:36

В Украине продлили жесткие отключения света

03.07.24 15:42

Американцы объяснили, почему не стоит есть белый хлеб

05.07.24 16:23

Стало известно, почему для детей важно есть руками

10.07.24 08:21

Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

04.07.24 10:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

04.07.24 14:20

Стало известно, как температура воздуха влияет на мозг ребенка

Фото и Видео
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.