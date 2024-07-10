Орбан неоднозначно прокомментировал ракетный удар по Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает комментировать войну в Украине. Он сделал неоднозначное заявление по поводу ракетного удара России по Киеву.

Политик сказал, что «трагическая и ужасная атака на Киев подтвердила опасения Венгрии о дальнейшей эскалации боевых действий в Украине».

При этом глава правительства отметил: «Растущие страдания от войны должны побудить мировые державы отказаться от своей провоенной политики и вместо этого использовать политику мира, чтобы привести Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Только так мы сможем предотвратить разрушения еще невиданных масштабов, которые ждут нас впереди в ближайшие месяцы».

В то же время Виктор Орбан не вспомнил о том, что одна из ракет попала в больницу «Охматдет».

Ранее Орбан сделал несколько громких заявлений после встречи с Зеленским.