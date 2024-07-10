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Новости > США собираются нарастить производство снарядов в три раза

США собираются нарастить производство снарядов в три раза

Агата Кловская
10.07.24 12:10
113
США собираются нарастить производство снарядов в три раза

США хотят увеличить производство боеприпасов в три раза. Это планируют сделать в ближайшие годы.

Об этом поведал заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Чиновник сказал: «Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в США».

Он добавил: «Эти снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию и помогут Украине выиграть ее войну против России».

Ранее Байден дал Украине громкие обещания.

Тэги: США, мир, война, снаряды

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