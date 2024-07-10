США собираются нарастить производство снарядов в три раза

США хотят увеличить производство боеприпасов в три раза. Это планируют сделать в ближайшие годы.

Об этом поведал заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Чиновник сказал: «Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в США».

Он добавил: «Эти снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию и помогут Украине выиграть ее войну против России».

Ранее Байден дал Украине громкие обещания.