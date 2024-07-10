Амеба съела мозг израильтянина

В Израиле умер мужчина, заразившийся «поедающей мозг» амебой Naegleria fowleri. 26-летний израильтянин был госпитализирован 4 июля с менингоэнцефалитом и скончался, не приходя в сознание, несмотря на своевременное оказание медицинской помощи.

По сообщениям СМИ, заражение произошло во время купания в озере Кинерет.

Паразит Naegleria fowleri проникает в организм через нос и затем попадает в мозг, вызывая тяжелую инфекцию. Даже с лечением уровень смертности превышает 97%.

Первые симптомы заболевания — высокая температура, головная боль, тошнота, рвота и судороги.