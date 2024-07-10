Амеба съела мозг израильтянина

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?
Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат
МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине
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В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+
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Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля
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В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки
В мае Россия убила рекордное количество украинцев, — ООН