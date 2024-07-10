Топ-менеджер Porsche выбросила дочь из окна

Топ-менеджер Porsche Porsche выбросила новорожденную дочь из окна, «опасаясь, что ребенок разрушит её карьеру».

28-летняя Катарина Йованович тайно родила дома и, по её заявлению, «случайно уронила ребенка» из окна своей квартиры с высоты четырёх метров. Тело младенца с проломленным черепом обнаружили перепуганные прохожие и вызвали полицию.

Этот инцидент, как утверждали прокуроры, произошел из-за страха женщины, что материнство навредит её карьере в Porsche. В свою очередь, адвокаты Йованович заявили, что она «даже не знала, что была беременна», а произошедшее было несчастным случаем.

Женщину признали виновной в непредумышленном убийстве и приговорили к 7,5 годам тюремного заключения.