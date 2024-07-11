Ученые выявили жуткую схожесть между беременностью и… раком

Эксперты из онкологического центра Рогеля Мичиганского университета в США узнали кое-что весьма жуткое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был обнаружен молекулярный механизм, общий для рака и беременности, который подавляет иммунную систему.

Стремясь выяснить, из-за чего некоторые виды рака удачно обходят иммунную систему и беспрепятственно растут, американцы взялись за изучение беременности.

Сообщается, что при беременности иммунные клетки не атакуют растущий плод.

Указывается, что в основе этого должны лежать специфические механизмы.

Поясняется также, что при раке происходит то же самое, то есть растущая опухоль не поражается иммунной системой.

Удалось узнать, что общий для двух этих состояний фактор блокировки иммунной системы носит название B7-H4.

Информируется, что B7-H4 играет активную роль в регулировании иммунной системы как в плаценте, так и в микроокружении опухоли.

Кроме этого, опыты на мышах с гинекологическим раком и раком молочной железы показали, что женский половой гормон прогестерон как ключевой регулятор иммунного контрольного пункта B7-H4.

Ученые использовали ингибитор (вещество, тормозящее особые химические реакции) для блокирования передачи сигналов прогестерона у мышей с раком молочной железы и в образцах тканей рака молочной железы человека. Это замедлило рост опухолей и активировало иммунный ответ.

Резюмируется, что B7-H4 по результатам предыдущих исследований был связан с худшей выживаемостью у онкологических больных.

Ранее стало известно, сколько дополнительных калорий требуется женщине во время беременности.