Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 9 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 553 410 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 178 танков, 15 704 боевых бронированных машин, 15 015 артиллерийских систем, 1 115 РСЗО, 880 средств ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 11 922 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 389 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 212 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 516 единиц специальной техники.

Ранее Байден пообещал помочь Украине укрепить ПВО.