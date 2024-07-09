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Новости > Терапевт Байдена сделал интересное признание

Терапевт Байдена сделал интересное признание

Агата Кловская
09.07.24 10:05
121
Терапевт Байдена сделал интересное признание

Терапевт президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор. Он прокомментировал визиты в Белый дом невролога и эксперта по болезни Паркинсона доктор Кевина Каннарда.

Было сказано: «Джо Байден не посещает невролога за пределами ежегодных осмотров».

Поясняется, что Кевин Каннард приезжал в Белый дом в рамках медицинской практики долгие годы, чтобы «помогать тысячам действующих сотрудников».

Говорится: «Доктор был выбран не потому что он специалист в сфере нарушений работы двигательного аппарата, а потому что он высококвалифицированный и уважаемый невролог».

Ранее стало известно, что Кевин Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом.

Ранее врач выписал Байдену справку.

Тэги: США, мир, Джо Байден

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