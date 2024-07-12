Китайцы раскрыли секрет пикантной мужской проблемы

Эксперты из Аньхойского медицинского университета в Китае поведали о пикантной мужской проблеме. Появились данные их отчета

Специалисты выяснили, что сменный график работы способствует возникновению проблем со сном и гормональных нарушений, негативно влияющих на мужскую репродуктивную способность и эректильную функцию.

В проведенном опыте принимали участие 1 239 мужчин, 399 из которых рассказали о работе по сменному графику.

Исследователи оценили качество сна добровольцев и уровень их физической активности с помощью специальных опросников.

Также ученые проанализировали особенности репродуктивного здоровья испытуемых, используя международный индекс эректильной функции и инструмент диагностики преждевременной эякуляции.

В итоге оказалось, что мужчины, работающие посменно, чаще сообщали о проблемах с репродуктивным здоровьем и эякулицией по сравнению с теми, кто трудился по стандартному графику.

Информируется при этом, что работа по сменному графику в течение одного года или менее продолжительного срока не оказывала существенного влияния на риск преждевременной эякуляции.

Указывается, что вероятность развития такого сексуального расстройства значительно возрастала после года посменной работы и становилась пиковой после трех лет.

Сообщается, что чередование рабочих смен в разное время суток может нарушать циркадные ритмы человека – ритмичное и закономерное изменение функций организма человека в рамках 24-часового цикла.

Китайцы подчеркивают, что сменная работа негативно влияют на секрецию инсулина и глюкагона (гормон регулирующий жировой обмен), что нарушает метаболический гомеостаз и увеличивает риск развития сердечнососудистых заболеваний, многие из которых выступают факторами ухудшения репродуктивного здоровья.

Резюмируется, что сменная работа являться причиной снижения уровней мужских половых гормонов, что также негативно влияют на эректильную функцию.

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