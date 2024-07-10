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Новости > Ученые сообщили об опасности высокого давления для подростков

Ученые сообщили об опасности высокого давления для подростков

Александр Панько
10.07.24 16:12
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Ученые сообщили об опасности высокого давления для подростков

Международная группа экспертов из Финляндии и Великобритании поведала об опасности высокого кровяного давления для подростков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что подростки с повышенным кровяным давлением хуже справлялись с задачами по вниманию и обучению, в то время как их сверстники с более жесткими артериями демонстрировали более слабую рабочую память.

Во время работы использовали данные исследования «Физическая активность и питание у детей», которое провели в Финляндии.

В ходе опыта была получена информация об артериальном здоровье, когнитивной функции и физической активности 277 несовершеннолетних.

Было обнаружено несколько ключевых связей между артериальным здоровьем и когнитивной функцией.

Сообщается, что подростки с более высоким систолическим артериальным давлением (давлением в кровеносных сосудах при сокращении сердца) имели тенденцию к более низкой общей когнитивной функции.

Информируется, что такой вывод оставался неизменным даже после учета таких факторов, как возраст, пол, образование родителей, процент жира в организме и статус полового созревания.

При этом сообщается, что более высокое артериальное давление было связано с худшей производительностью в задачах, измеряющих внимание и обучение.

Ученые говорят, что артериальная жесткость, на которую указывала более высокая скорость пульсовой волны, была связана с более слабой рабочей памятью.

Примечательно, что данная связь различалась между мальчиками и девочками.

Так, указывается, что у мальчиков более высокая артериальная жесткость была связана с лучшим вниманием и рабочей памятью, тогда как у девочек она была связана с более слабой рабочей памятью.

Такое различие подчеркивает важность учета гендерных факторов в исследованиях в области здравоохранения.

Исследователи также оценили, повлияли ли на эти связи физическая активность или малоподвижный образ жизни.

Выяснилось, что ни физическая активность, ни малоподвижное время не оказали существенного влияния на связь между артериальным здоровьем и когнитивной функцией.

Резюмируется, что прямое влияние артериального здоровья на когнитивные способности может быть более важным, чем считалось до этого.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, дети

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