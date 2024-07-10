Создана мышь… с человеческим иммунитетом

Эксперты из Техасского университета в Сан-Антонио (США) создали необычную мышь-мутанта. Ее наделили человеческим иммунитетом.

Ученые поясняют, что грызунов нередко используются в биологических и биомедицинских исследованиях, но многие из более чем 1,6 тысяч генов иммунного ответа у них не соответствуют человеческим эквивалентам, что ведет к расхождениям при изучении реакций иммунитета людей.

Специалисты напоминают, что первые попытки смоделировать человеческую иммунную систему на мышах были предприняты в 1980-х годах во время изучения ВИЧ и СПИДа.

Сейчас же американцы использовали иммунодефицитных мутантных мышей, которым сделали инъекции стволовых клеток человека.

Указывается, что, после того как трансплантат прижился, животных подвергли гормональной обработке эстрогеном, чтобы повысить выживаемость человеческих клеток.

Новых мышей назвали TruHuX или THX, что стало сокращение от сочетания «истинно человеческие».

Уверяется, что THX-мыши обладают развитой и полностью функциональной иммунной системой человека, включая лимфатические узлы, зародышевые центры, эпителиальные клетки и другие элементы.

Опыты выявили, что THX-животные после вакцинирования могут вырабатывать зрелые нейтрализующие антитела к бактериям сальмонеллам и возбудителю COVID-19 коронавирусу SARS-CoV-2.

Резюмируется, что такие мыши-мутанты дадут возможность разрабатывать иммунотерапевтические средства, включая вакцины и ингибиторы контрольных точек рака.

Ранее ученые узнали о летучих мышах кое-что удивительное.