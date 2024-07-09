Канадцы рассказали, как читать с максимальной эффективностью

Эксперты из университета Ватерлоо в Онтарио (Канада) дали дельный совет любителям чтения. Появились данные их отчета.

Во время своей работы ученые изобрели метод, который улучшает понимание при чтении текстов.

Поясняется, что он ориентирован на цифровые документы, но при необходимости может применяться и для напечатанных на бумаге аналогов.

Говорится о том, что данный способ заключается в программном ограничении, не позволяющем пользователю выделять больше определенного лимита слов в тексте.

В проведенном опыте участвовали 127 добровольцев.

Люди прочитали небольшой рассказ, а через сутки прошли тест из двадцати вопросов на усвоение материала.

Подопытных поделили на три группы: у первой в тексте нельзя было выделять слова вообще, у второй был лимит на маркировку не более 150 слов, а третья могла выделять без ограничений.

В итоге было установлено, что лучше всего текст запомнила группа со средним параметром выделения в 150 слов, которая набрала на 11% больше баллов группы с неограниченной маркировкой и на 19% больше группы, где нельзя было выделять текст.

Резюмируется, что ограничение на использование функции выделение текста способно улучшить понимание от прочитанного.

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