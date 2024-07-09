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Новости > Названа пикантная опасность стресса для мужчин

Названа пикантная опасность стресса для мужчин

Агата Кловская
09.07.24 10:18
122
Названа пикантная опасность стресса для мужчин

Эксперты из Мельбурнского университета в Австралии выяснили кое-что пикантное по поводу мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что хронический стресс негативно влияет на качество спермы и здоровье потомства.

Также указывается, что вызванные стрессом изменения в малых некодирующих РНК в сперме могут приводить к усилению тревожного поведения у потомства мужского пола.

Поясняется, что РНК, или рибонуклеиновая кислота, представляет собой молекулу, которая нужна для кодирования, декодирования, регуляции и экспрессии генов.

Говорится, что она действует как курьер, переносящий инструкции от ДНК для управления синтезом белков.

Ученые поведали, что малые некодирующие РНК – это категория молекул РНК, обычно длиной около 20-30 нуклеотидов, которые не кодируют белки, но играют важную роль в регуляции экспрессии генов и поддержании геномной стабильности.

Указывается, что длинные некодирующие РНК – это более длинные молекулы РНК, длиной более 200 нуклеотидов, которые участвуют в различных клеточных процессах, включая ремоделирование хроматина, регуляцию экспрессии генов и модификацию других молекул РНК.

Опыты ставили на самцах мышей, которых поделили на две группы: одна получала кортикостерон (гормон стресса) с питьевой водой в течение четырех недель, чтобы имитировать хронический стресс, в то время как контрольной группе давали чистую воду.

Собранную сперму проанализировали с помощью техники CaptureSeq для выявления изменений в длинных некодирующих РНК.

При этом специалисты ввели длинные некодирующие РНК из обеих групп, обработанных кортикостероном, и контрольной группы в оплодотворенные мышиные яйцеклетки, после чего данные яйцеклетки были имплантированы самкам мышей для получения потомства.

Сообщается, что потомство прошло различные поведенческие тесты для оценки тревожности, депрессии, социального доминирования и привлекательности.

В результате выяснилось, что воздействие кортикостерона привело к значительным изменениям в профиле длинных некодирующих РНК спермы.

В работе сказано: «Из 7552 длинных некодирующих РНК 2382 были дифференцированно экспрессированы, причем 772 были повышены, а 1610 понижены. Они включали изменения в специфических длинных некодирующих РНК, которые, как известно, участвуют в нейронной дифференциации».

Добавляется, что когда измененные длинные некодирующие РНК вводились в оплодотворенные яйцеклетки, полученное потомство демонстрировало заметные поведенческие различия. Информируется, что детеныши мужского пола проявляли больше симптомов тревожности и депрессии по сравнению с ровесниками, зачатыми из спермы свободных от стресса самцов.

Резюмируется, что понимание данных механизмов способно иметь важные последствия для здоровья человека, особенно в осознании наследуемости аффективных расстройств, таких как тревожность и депрессия, отметили исследователи.

Ранее стало известно, почему мужчины лысеют.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, стресс, мужчины

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