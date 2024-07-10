Британцы объяснили, почему пожилым людям следует бросать курить

Эксперты из университетского колледжа Лондона в Великобритании объяснили, почему пожилым людям следует отказаться от курения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта вредная привычка влияет на скорость снижения умственных способностей в пожилом возрасте.

Во время своей работы ученые оценили данные 32 тысяч человек в возрасте старше 50 лет из четырнадцати европейских стран за десять лет.

Специалисты проанализировали то, как темпы снижения когнитивных функций могут различаться среди когнитивно здоровых пожилых людей с различными сочетаниями вредных для здоровья привычек, включая курение, физическую активность, употребление алкоголя и социальные контакты.

Уточняется, что когнитивная функция оценивалась по результатам тестов на память и беглость речи.

В результате удалось узнать, что среди курильщиков когнитивный спад шел на 85% быстрее по сравнению с некурящими сверстниками при учете других факторов образа жизни.

Резюмируется, что такие здоровые привычки, как регулярные физические упражнения, умеренное употребление алкоголя и социальная активность могут компенсировать негативное действие табака на когнитивные способности.

Ранее ученые узнали о курении кое-что новое.