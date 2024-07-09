Названы витамины, дефицит которых может привести к болезни Паркинсона

Эксперты из Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии назвали витамины, дефицит которых может привести к болезни Паркинсона. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что нехватка генов, ответственных за производство кишечными бактериями витаминов В2 и В7, может быть фактором риска этой болезни.

Ученые напоминают, что болезнь Паркинсона представляет собой заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем.

Во время своего опыта специалисты собрали образцы кала у людей с этим заболеванием из Японии, США, Германии, Китая и Тайваня.

Указывается, что японцы использовали «Метод дробовика» (Shotgun sequencing), который используется для получения данных о длинных последовательностях ДНК.

Сообщается, что у людей с болезнью Паркинсона наблюдался недостаток бактериальных генов, ответственных за синтез рибофлавина (витамин В2) и биотина (витамин В7) кишечными бактериями.

Исследователи поясняют, что рибофлавин и биотин, получаемые и пищей и вырабатываемые микробиотой кишечника, могут бороться с нейровоспалением, наблюдаемым при таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Впрочем, подчеркивается, что при снижении их концентрации такой благоприятный эффект исчезает.

Добавляется, что витамины группы В играют решающую роль в метаболических процессах выработки короткоцепочечных жирных кислот и полиаминов, то есть двух агентов, которые помогают поддерживать целостность кишечного барьера, предотвращая попадание токсинов в кровоток.

Отмечается также, что дефицит полиаминов и короткоцепочечных жирных кислот может привести к истончению слизистого слоя кишечника (повышенной его проницаемости).

При этом информируется, что высокая проницаемость кишечника, в свою очередь, подвергает нервы воздействию токсинов и способствует аномальному накоплению белка альфа-синуклеина. Он обнаруживается в нервной ткани и в некоторых видах опухолей, а также служит основным маркером болезни Паркинсона.

Резюмируется, что скопления альфа-синуклеина активируют иммунные клетки в мозге и приводят к запуску длительного воспаления.

Ранее была обнаружена связь между тревожностью и развитием болезни Паркинсона.