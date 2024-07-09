Диетолог из США объяснила, как жарить мясо правильно

Популярный диетолог из США Эми Пендлтон Кей рассказала о том, как жарить мясо правильно. Она дала важные советы.

Специалист по питанию говорит о том, что кратковременная обжарка мяса при невысоких температурах без выделения дыма способствует накоплению в нем меньшего числа вызывающих рак веществ, таких как гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.

По ее словам, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые, помимо сильно прожаренного на гриле мяса, содержатся в выхлопных газах автомобилей, способны спровоцировать различных видов рака, таких как рак толстой кишки, желудка, простаты и молочной железы.

Кроме этого, эксперт информирует, что однократное употребление жареного красного мяса не представляет угрозы здоровью.

Сообщается, что любителям барбекю или мяса, приготовленного другими способами обжарки, необходимо следовать нескольким правилам для снижения риска развития рака.

Так, добавляется, что мясо не стоит оставлять на гриле надолго – это повышает вероятность образования в нем большего числа канцерогенов.

Американка советует нарезать мясо на маленькие кусочки, чтобы сократить время приготовления, и не допускать его обугливания или образования дыма.

Также было сказано, что для приготовления маринада нужно использовать травы и специи, а также избегать добавления соусов на масляной основе.

Уточняется, что следует выбирать постное мясо или обрезать видимые излишки жира перед приготовлением.

Резюмируется, что жирное мясо с большей вероятностью будет подгорать дымиться, накапливая вызывающие рак вещества.

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