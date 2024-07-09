Финны озвучили еще один риск развития диабета

Эксперты из Хельсинкского университета в Финляндии выяснили о диабете кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что мутация в гене RFX6 значительно ухудшает секрецию инсулина, увеличивая риск развития диабета второго типа и гестационного диабета у носителей.

Ученые поясняют, что RFX6 имеет решающее значение для развития бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина.

Они рассказывают: «Инсулин регулирует обмен углеводов, поддерживая глюкозу в крови на необходимом уровне, а также участвует в обмене жиров (липидов)».

Во время опыта специалисты использовали генетически модифицированные модели стволовых бета-клеток, для того, чтобы узнать, как мутация в RFX6 влияет на их развитие и функцию.

В итоге выяснилось, что хоть мутация сама по себе не изменяет количество бета-клеток, она ухудшает секрецию инсулина, тем самым препятствуя нормальному метаболизму глюкозы, поступающей с пищей.

Сообщается, что подобная патология повышает вероятность развития сахарного диабета, который и возникает по причине дефектов выработки инсулина.

Информируется, что носители мутации в гене RFX6 подвержены примерно двойному риску сахарного диабета второго типа и гестационного диабета (нарушение углеводного обмена, развивающееся во время беременности).

Резюмируется, что подобный генетический вариант RFX6 более распространен в Финляндии, чем в других странах мира, и его носительство фиксируется у одного из 250 граждан этой страны.

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