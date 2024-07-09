Британцы рассказали, как можно охладить города в жару

Эксперты из Лондонского университета в Великобритании задумались о том, как охладить города в жару. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что интенсивное использование кондиционеров способно повысить температуру наружного воздуха на 1 градус в густонаселенном центре города.

При этом ученые оценили эффективность таких методов охлаждения кровель, как окраска их белой или другой светоотражающей краской, размещение на крышах зеленых насаждений, а также установка солнечных панелей.

В итоге выяснилось, что отражающее покрытие крыш способно снизить температуру воздуха по всему города в среднем на 1,2 градуса, а в некоторых местах и до 2 градусов.

Информируется также, что иные системы, такие как как сады на крышах или солнечные панели, оказались значительно менее эффективны, охладив воздух только на 0,3 градуса.

Резюмируется, что отражая, а не поглощая тепло, прохладные крыши имеют двойное преимущество, так как они охлаждают не только внешнюю городскую среду, но и внутреннюю часть зданий, подчеркнули специалисты.

Ранее ученые предупредили об угрозе климатического хаоса.