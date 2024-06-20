Японцы узнали о рыбах кое-что интересное

Эксперты из Осакского университета в Японии узнали о рыбах нечто интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что некоторые виды рыб прибегают к физическим наказаниям своих детенышей, чтобы заставить тех вести себя нужным образом.

Указывается на то, что специалисты изучили повадки рыб вида Neolamprologus savoryi, относящегося к семейству цихлид.

Оказалось, что взрослые цихлиды нападают на молодых особей, включая собственных потомков, которые не проявляют активности при совместной защите территории.

Ученые говорят, что пострадавшие от атак старших сородичей животные меняли поведение и патрулировали свои участки с большим рвением.

И, по их словам, наоборот, более прилежные цихлиды обычно избегали агрессии со стороны родителей.

Японцы отмечают, что наказания характерно не только для человеческого общества, но также присутствует в том, как другие животные обеспечивают сотрудничество и поддерживают социальные отношения.

Резюмируется, что данное открытие устраняет пробел в понимании эволюции кооперативного поведения и механизмов, которые животные используют для его поддержания.

Ранее ученые обнаружили новый вид рыб.