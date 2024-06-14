Орбан рассказал, кто управляет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал резонансное заявление. Он отреагировал на решение суда ЕС в Люксембурге, который оштрафовал его страну на двести миллионов евро, а также приговорил к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.

Политик сказал: «Это решение вынес суд Джорджа Сороса. Общеизвестно, что «брюссельский пузырь» полон его людьми. Это верно по отношению к Еврпарламенту, Еврокомиссии и суду».

Лидер Венгрии говорит, что у миллиардера имеется уже озвученный план, который заключается в том, чтобы завозить в Европу каждый год по миллиону мигрантов, при необходимости выдавая европейским странам кредит для финансирования этого, чтобы «сменить традиционный христианский европейский вид континента и превратить его в континент со смешанным населением».

Виктор Орбан добавил, что Венгрия не изменит свою миграционную политику и не будет выплачивать штраф, а если Брюссель решит взамен не возвращать его стране уже размороженные средства из европейских фондов, на это тоже будет ответ.

Ранее Орбан рассказал о военных базах НАТО, которые будут помогать Украине.