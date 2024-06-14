США обсуждают с Украиной ее «план победы»

Белый дом готовит для Конгресса США «план победы» в соответствии с законом, где была предусмотрена дополнительная военная помощь Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким именно он должен быть. Мы многое сделали в этом направлении. Есть черновик этого плана, но еще не разработали детали», — сказал он.

В конце апреля Сенат США принял законопроект с помощью Украины, его в тот же день подписал Байден. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБраян заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин должны представить нескольким комитетам Конгресса «план победы» Украины.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности.