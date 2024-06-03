Датчане обнаружили в Антарктиде уникальные ледник

Эксперты из Копенгагенского университета обнаружили на берегах Восточной Антарктиды кое-что необычное. Тут был найдена область, которая устойчива к таянию льда.

Указывается, что она остается стабильной как минимум с 1937-го года.

Данный участок составляет две тысячи километров.

Ученые нашли его благодаря сотням найденных аэрофотоснимков, которые сделали норвежские мореплаватели с помощью гидропланов 85 лет назад.

Говорится, что тут содержится столько же льда, сколько весь ледниковый щит Гренландии.

Информируется о том, что большинство архивных изображений, использованных в исследовании, было снято участниками экспедиции китобойного судна «Ларс Кристенсен». Целью той команды было создание первых карт Восточной Антарктиды, но данные так и не были опубликованы из-за вторжения в Норвегию нацистской Германии.

Полученные фотографии спрятали от нацистов в Норвежском полярном институте в Тромсе, после чего о материалах все забыли на десятки лет.

Уверяется, что полученные свидетельства имеют решающее значение для точного прогнозирования будущей эволюции ледников и повышения уровня моря.

Ранее ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода.