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Новости > Лидер сборной Украины заинтересовал сразу два европейских гранда

Лидер сборной Украины заинтересовал сразу два европейских гранда

Абелардо
16.04.24 14:53
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Лидер сборной Украины заинтересовал сразу два европейских гранда

Виктор Цыганков близок к тому, чтобы уже этим летом покинуть испанскую «Жирону» и уйти в более статусный клуб. Как сообщает Más Fichajes, полузащитник сборной Украины заинтересовал сразу два европейских гранда.

В частности, футболист попал в поле зрения мюнхенской «Баварии», которая после проигрыша чемпионства в этом сезоне будет пытаться перестроить состав.

Кроме того, сообщается, что несколько других известных клубов, включая каталонскую «Барселону», также заинтересованы в подписании Цыганкова.

Впрочем, по данным издания, главная борьба за Цыганкова должна развернуться именно между «Баварией» и «Барселоной» с преимуществом в финансовом плане на стороне немцев.

Отметим, что в этом сезоне в Ла Лиге Цыганков сыграл 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, игрок сборной Украины установил новое достижение для украинцев за границей.

Тэги: футбол, спорт, Виктор Цыганков

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